Muğla Milas'ın araç filosu güçleniyor

Muğla'd aMilas Belediyesi, araç filosuna 4 araç ve 1 makaslı personel platformu daha ekledi.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın aldığı 4 araç ve 1 makaslı personel platformu belediyeye ulaştı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, dış giydirme çalışmaları tamamlanan, hizmet vermeye hazır olan araçları Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü otoparkında inceledi.

Başkan Tokat’a Zabıta Müdürü Salim Tanış, Özel Kalem Müdürü H. Arda Varol, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü İlker Çağlar Türker ve personeller eşlik etti.

Milas’ta yaşayan 145 bin kişiye eşit hizmet götürmeyi amaçladıklarını dile getiren Başkan Tokat, aynı zamanda Milas Belediyesi çalışanlarının iş güvenliğinin çok önemli olduğunu ifade etti. Tokat, “Personelimizin iş güvenliği için demir atölyesine 155 bin liralık yatırımla makaslı personel platformu alımı yapıldı. Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere Ford Custom 5+1 model araç ile birlikte Fiat Fiorino model 2 adet araç ve 1 adet kamyonet bugünden itibaren Milas halkına hizmet verecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.