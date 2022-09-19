Muğla Milas daha da güzelleşiyor

Muğla'da Milas Belediyesi ekiplerinin Kalem, Kultak, Şevketiye, Bozalan, Türkevleri’ndeki çalışmaları ile Güllük’teki 28 bin metrekarelik alanda yürüttüğü parke kaplama çalışması tamamlandı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Milas’ın yükselen turizm değerlerinden Güllük’te, Milas Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen parke kaplama çalışmaları tamamlandı. Milas Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Güllük’te 28 bin metrekarelik parke kaplama çalışması gerçekleştirdi. Milas Belediyesi’nin çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlaması, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Milas’ın 132 mahallesine eşit hizmet sunan Milas Belediyesi, kent merkezinde Şevketiye Mahallesi’nde bulunan Kaymakamlık binası yanındaki yolda da yürüttüğü çalışmayı tamamladı. Ekipler, 1250 metrekarelik parke kaplama çalışmasını kısa süre içerisinde tamamlayarak yolu hizmete açtı.

Milas Belediyesi ekipleri, Kultak Mahallesi’nde drenaj sistemlerinde ve yağmur suyu arıtmalarında kullanılan Koruge tipi borular yerleştirdi. Kalem Mahallesi’nde ise yol çalışmaları kapsamında roadmixleme işleri tamamlandı. ‘Temiz bir Milas’ için çalışmalarını yürüten ekipler, Bozalan ve Türkevleri mahallelerinde ise ayaklı çöp kovalarını yeniledi.