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Muğla Milas Cemevi'ne kavuşuyor
Yerel 19.12.2022, 13:11
Muğla'da Milas Belediyesi’nin insan ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ve soysal belediyecilik vizyonu ile Milas’a kazandıracağı Cemevi projesinde ilk kazma vuruldu.MUĞLA (İGFA) - Tamamı Milas Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Milas Cemevi’nde mutlu sona yaklaşıldı.
İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Cemevi’nde inşaat çalışmalarına başlanıldı.
29 Kasım 2022’de Ege Teknik İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi ile imzalanan sözleşme kapsamında iş, hafriyat çalışmaları ile başladı. 10 milyon 730 bin lira + KDV bedelle 210 gün sürecek inşaat çalışmalarının ardından açılışı yapılacak olan Cemevi projesi, vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılandı.
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