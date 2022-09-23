Muğla Milas bu yıl zeytin hasadına 'aşk'la yola çıkıyor
Muğla'da bu yıl 8.’si gerçekleştirilecek olan Milas Zeytin Hasat Şenliği öncesi ilk toplantı Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında oda, birlik ve STK başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Milas zeytini ile zeytinyağını dünyaya tanıtmak ve üreticiye destek olmak amacıyla düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin bu yıl 8.’si gerçekleştirilecek.
Milaslılara ve şenlik için Milas’a gelecek olan misafirlere lezzet ve eğlence dolu bir şenlik sunmak amacıyla hazırlanan program için ilk toplantı Milas Belediyesi’nde gerçekleştirildi.
Süreç içinde devam edecek toplantıda alınan kararlar, önümüzdeki günlerde kamuoyuna sunulacak.
Milas'a yakışır ve keyifli bir şenlik olması için hazırlıklara başladıklarını kaydeden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Oda, birlik ve STK başkanlarımızın katılımıyla bir marka haline gelmiş olan Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin 8.’si için kolları sıvadık. Hemşerilerimiz ve ilçemize gelecek misafirlerimiz için dolu dolu, lezzet ve eğlencenin had safhada olduğu bir program hazırlamak istiyoruz. Planlamalarımız netleştiğinde programı paylaşacağız” dedi.
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