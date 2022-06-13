Muğla Milas Briç'te de Türkiye'yi temsil edecek

Briç Federasyonu’nun en önemli turnuvası olan Kulüpler Şampiyonası Batı Akdeniz Elemeleri’nde şampiyon Milas Belediyespor oldu.MUĞLA (İGFA) - Amatör sporlara yaptığı yatırımla adından sıkça söz ettiren Milas Belediyespor, bir şampiyonluk daha yaşadı.

Briç Federasyonu tarafından 3 gün boyunca Marmaris’te gerçekleştirdiği Batı Akdeniz Elemelerinde 11 takım arasından aldığı 159.24 puanla şampiyon olarak ayrıldı.

Nevzat Aydoğdu, Süleyman Koç, Zeki Aracı, Erol Turan ve Ömer Erdoğan gibi isimleri bünyesinde barındıran Milas Belediyespor Briç Takımı, bu şampiyonlukla birlikte 6-11 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirilecek Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Elde edilen başarılı sonuçlarla Milaslıları sevindiren Milas Belediyespor ilerleyen süreçte de yatırımlarıyla birlikte sportif anlamda fark yaratmaya devam edecek.

Milas Belediye Başkanı ve aynı zamanda Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediyespor nezdinde tüm sporcularımızı ve sporları desteklediklerini belirterek, desteklerin sonuçlarını görmekten dolayı da ayrıca gurulandıklarını söyledi.