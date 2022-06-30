Muğla Milas Belediyesi'nden 'sosyal medya' farkı

Muğla'da Milas Belediyesi özellikle son dönemlerde sosyal medyada fark yaratıyor.MUĞLA (İGFA) - Hem dünyada hem de Türkiye’de artan sosyal medya kullanımı doğrultusunda çalışmalarını o alanda da yoğunlaştıran ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalarla birlikte büyük beğeni topluyor.

Bu yılın Ocak ayından itibaren yaptığı çalışmalarla gündeme oturan Milas Belediyesi, bu yılın başından itibaren yayınladığı video çalışmalarla 2 milyona yakın etkileşim aldı. Ocak ayından Haziran ayı başına kadar olan süreçte Milas Belediyesi sosyal medya hesapları 1 milyon 592 bin erişim, 154 bin profil ziyareti ve 5 bine yakın yeni takipçi aldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın sosyal medya hesapları da yurttaşlar tarafından da yoğun bir şekilde takip ediliyor. Ocak ayının başından Haziran ayının başına kadar olan süreçte toplamda Başkan Tokat’ın hesapları 3 milyon 247 bin erişim aldı. Böylece Milas Belediyesi ve Başkan Tokat’ın sosyal medya hesapları 4 milyon 839 bin erişim alarak vatandaşların bilgilendirilmesi noktasında önemli bir rol aldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın göreve geldiği ilk günden bu yana şeffaf belediyecilik ve sosyal belediyecilik anlayışıyla birlikte Milas Belediyesi sosyal medya hesaplarından onlarca ihale ve Belediye Meclis Toplantısı canlı yayınlandı.

Konuyla ilgili konuşan Milas Belediye Özel Kalem Müdürü H. Arda Varol, “Ülkemizde ve dünyada sosyal medya kullanımının arttığı bir dönemde Milas Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hem gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin duyurulması hem de uygarlıklar başkenti Milas’ın tanıtımı noktasında sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz.” dedi.

Milas Belediyesi ayrıca bugün Sosyal Medya Günü’nü de kutladı.

Yapılan paylaşımda, “Beğendiniz, paylaştınız, yorum yaptınız… İlk günden beri bizi hiç yalnız bırakmadınız. İyi ki varsınız! Bol likelı günlere.” İfadelerine yer verildi.