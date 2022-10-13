Muğla Milas Belediyesi'nde Temizlik İşleri'nde çifte kutlama

Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yeni binasına taşınması dolayısıyla birim personelinin düzenlediği yemek programına katılan Belediye Başkanı Muhammet Tokat, personeli için de sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bünyesindeki 200’ü aşkın personel ile birlikte yeni hizmet yerine taşındı.

Hacıabdi Mahallesi Eski Aydın Caddesi’nde yeni oluşturulan binaya taşınan ve Milas’a daha etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sağlamayı amaçlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, 200’ü aşkın personeli, 40 civarındaki kamyon ve temizlik aracıyla yeni yerinde çalışmalarını sürdürecek. Birimin yeni yerine taşınması ve personel arasındaki birlik ve beraberlik ruhunun geliştirilmesi amacıyla birim tarafından yemek programı düzenlendi.

Programa Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da katıldı.

Hep birlikte yemeğin yenmesinin ardından birim personeline bir konuşma gerçekleştiren Başkan Tokat, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledikten sonra, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün belediyenin en önemli görev yerlerinden biri ve toplumun en çok önem verdiği temizlik hizmetini veren birim olduğunu kaydetti.

Başkan Tokat, konuşmasını yaptıktan sonra Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çavuşu Mehmet Birdal'a sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Çavuş Birdal'ın kendisi için hazırlanmış pastayı kesmesinin ardından, birim personeli ile hatıra fotoğrafı çektirildi.