Muğla Menteşe'ye ek su kaynağı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe’nin Zeytinköy Mahallesi’nde bölgeye ek su sağlamak için çalışma başlattı. Ekipler çalışmaların tamamlanması ile birlikte yeni içme suyu kaynağını mevcut sisteme ilave ederek Zeytinköy Mahallesi’nin kesintisiz olarak su almasını sağladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde su kaynaklarını yenileme ve ek su kaynağı sağlama çalışmalarına devam ediyor.



Bu kapsamda birçok bölgede çalışmalarına devam eden MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Menteşe Zeytinköy Mahallesi’nde hayata geçirdiği projeyele bölgeye yeni bir su kaynağı sağladı.

MUSKİ ekipleri tarafından Zeytinköy Mahallesi’ne yetecek kadar yeni içme suyu kaynağı sağlanırken, kaynak ile depo arasında terfi hattının yapımı da tamamlandı.

Zeytinköy Mahalle Muhtarı İbrahim Aykaç, bir süredir yaşanan su sıkıntısını anımsatarak, "Mahallemize gelen su yetersizdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü mahallemizin su sıkıntısını ortadan kaldırmak için yeni su kaynakları sağladı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte mahallemiz 24 saat boyunca kesintisiz su almaya başladı. Mahallemize sağladığı hizmetler nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim" dedi.