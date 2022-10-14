Muğla Menteşe'de 'meydan' açılışa hazırlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat yapıları tamamlanan Menteşe Kent Meydanı açılışa hazırlanıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde yapımı tamamlanan Menteşe Belediyesi tarafından peyzaj düzenlemeleri, meydan içerisindeki kafe ve dükkânların kiralanması süreci devam eden Kent Meydanı çok kısa süre içerisinde Muğlalıların hizmetine girecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 48 Milyon 135 Bin TL yatırımla Muğla’ya kazandırılan tesis, sosyal yaşama önemli bir katkı sunacak. Ayrıca Kent Meydanı’nın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak açılan 4 katlı, 593 kapasiteli otoparkvatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Menteşe ilçesinin prestij merkezi olması beklenen 24 bin 172 metrekare alan üzerine inşa edilen Kent Meydanı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliği ile kısa süre içerisinde Muğlalıların hizmetine sunulacak.

Menteşe Kent Meydanı’nda 3 adet kafe ve 25 dükkân ziyaretçilerini ağırlayacak. 4 katlı, 593 kapasiteli yeraltı otoparkı da şehir içi trafiğindeki araç yoğunluğunu azaltacak.