Muğla Marmaris'teki uluslararası etkinlikte ev sahipleri yok!

Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmaris 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali beşinci gününe girerken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve diğer belediye yetkililerinin açılış kokteyli dışında hiçbir etkinlikte yer almaması tepki çekti.Ajans Canka / MUĞLA (İGFA) - Muğla'da MAKSAD ve Marmaris Belediyesi işbirliğinde ilk düzenlenen kültür ve sanat festivalinde açılış etkinliği hariç diğer etkinliklerde hiçbir yetkilinin bulunmaması dikkati çekti.

Marmaris Ticaret Odası ev sahipliğinde Osmaniye Köyü Balevi'nde gerçekleşen konserde MAKSAD Oda Müziği topluluğu, yerel türkülerden derlediği parçaları çalarken, konuklar unutamayacakları güzellikte anlar yaşadı.

Konserde Marmaris Belediyesi ve diğer ilçe protokolünden kimse yer almazken; Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve Meclis Başkanı Nurgül Candan gelen konukları tek tek karşılayarak, Balevi ve Marmaris Çam Balı hakkında bilgiler verdi.

Festivalin dünkü etkinliğinde de Armutalan Kültür merkezinde Prof. Dr. Erdem Yeşilada; Bal ve Arıcılık Ürünleriyle yapılan doğal tedavi hakkında 600 kişilik salonda, söyleşiye gelen 70 kişiyi bilgilendirdi.

Etkinlik, 28 Haziran Salı günü İlyas Mirzayev ile Muğla Türküleri Senfonisi ile sona erecek.