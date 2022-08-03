Muğla Marmaris'te halk giyim pazarı açılmayınca...

Muğla'da “Marmaris’e Halk Giyim Pazarı açılacak” sözü vermesine rağmen, bir türlü açmayan Marmaris Belediyesi; neredeyse tamamı sit alanında kalan turizm köyleri kıyılarında açılan mevzuata aykırı hediyelik eşya ve giyim tezgahlarını görmezden geliyor!Ata SEVGİ / Ajans Canka (MUĞLA İGFA) - Marmaris Halkından gelen talep üzerine; AjansCANKA olarak geçen yıl Aralık ayında servis ettiğimiz “Marmaris halkı yeniden giyim pazarı istiyor.” başlıklı haberimiz, yurt genelinde ses getirmiş ve Marmaris sakinlerinin, “Marmaris’te yeniden giyim ve zücaciye pazarı açılsın, Pazar esnafı da herhangi bir yerde işyeri olmayan, geçimini sadece pazarcılıkla sağlayan esnaf olsun!..” talebini, yetkililerin duymasını sağlamıştı.

Haberin yurt geneli basında yer almasından hemen sonra Marmaris Belediyesi adına, Marmaris Kent Konseyi Genel Sekreteri Hakan Öner dönüş yaparak; Belediyenin Giyim Pazarına olumlu baktığını, 2022’nin Ocak ayında Pazaryerinde “Salı Pazarı” olarak açılmaya başlanacağını söylemesi, özellikle yeme içme esnafında bile “Marmaris’te haftada bir de olsa bir yoğunluk olacak, Salı günlerine özel hazırlık yapmamız lazım” gibi ekonomide olumlu bir hareketlilik” beklentisine soktu.

https://youtu.be/ubp9zBS3Vfk

PAZARDA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİNİN DAYANILMAZ AĞIRLIĞI

Ama herkes Salı Pazarı beklerken; sessizce olanlar olmuş ve Şubat ayından itibaren, Pazaryerinde “Salı Giyim Pazarı “yerine, iki haftada bir Salı günleri Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin “Zorlama Hanımeli Pazarı” ile karşılaşmaya başladı. Halk; hemen her yerde karşılaştığı kermeslerden farkı olmayan ikinci el giyecek ve eşyalar, yiyecek ve içecek satılan Hanımeli Kermesine doğal olarak ilgi göstermeyince, git gide katılımcı esnaf sayısı da azaldı.

MEVZUATA AYKIRI DA OLSA GİYİM ESNAFLARI KIYI KÖYLERDE

Marmaris’in köylerinin hemen hepsi Datça - Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalıyor. Ama olan turizm sezonda ekmeğini çıkarmaya çalışan, asıl satış yeri Pazaryerleri olması gereken, seyyar tezgah esnafına oluyor.

Orhaniye Köyü Mahallesi Kızkumu mevkii de, Özel Çevre Koruma sınırları içerisinde kalıyor. Marmaris’in bir çok köyünde olduğu gibi son iki yıldır Kızkumu’nda da hediyelik eşya ve giyim tezgahı olan esnaflar var. İddialara göre bu esnaflar pazaryerinde tezgah açmaları gerekirken mevzuatlara çiğneyerek, Kızkumu kıyısında tezgah açıyorlar.

MARMARİS BELEDİYESİ NEDEN SESSİZ KALIYOR?

Alınan bilgiye göre; konuyla ilgili Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesine gönderdiği ilgili talimatta şu ifadelere yer verildi.

“…..Bilindiği üzere İlimiz Marmaris İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Kız Kumu Mevkii hem Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde hem de mülga Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.07.2011 tarihli ve 7377 sayılı kararı ile tescili devam ettirilen 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde yer almakta olup alan aynı zamanda 3. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalmaktadır. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında bulunan bu alana ilişkin olarak herhangi bir kiralama sözleşmesi bulunmamakta olup, söz konusu alanın özellikle turizm sezonunda şemsiye-şezlong konularak ve seyyar satıcılar tarafından satış standı açılarak fuzulen işgal edildiği yerinde yapılan incelemelerde tespit edilmektedir.

… Bahse konu alanın 6360 sayılı Yasa ile Marmaris Belediye Başkanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda kalması sebebiyle konunun Marmaris Belediye Başkanlığı'nca 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili Yönetmelikler, yürürlükte bulunan imar planı ve plan hükümleri ile ilgili tüm mer'i mevzuat kapsamında incelenerek, alanda aykırılıklar var ise yasal gereğinin temini; Bununla birlikte Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesinin c/5 bendinde: "Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak" hükmü bulunmakta olup Kız Kumundaki seyyar satıcıların Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesinin c/5 bendi gereği ilgili İdaresince (Marmaris Belediye Başkanlığı) men edilmesi ve gerekli kontrollerin sağlanması; ayrıca konunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından da takibinin yapılması..."