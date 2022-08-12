Muğla Marmaris'te 34 yıllık otele mühür!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2004 – 2019 yılları arasında aralıksız 15 yıl görev yapan önceki dönem Belediye Başkanı Ali Acar’a ait 34 yıllık Nergis Otel; Başkan Acar’ın seçim öncesi ekibinde şimdiki Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından “imara aykırı “ olduğu gerekçesiyle, mühürlendi.Ata SEVGİ / Ajans CANKA (MUĞLA İGFA) - Marmaris Belediyesi ekiplerince gerçekleşen; Yapı Tatil Zaptı ve Mühürleme sonrası otelde herhangi bir tahliye yapılmazken otel, yaklaşık 300 müşterisine konaklama hizmeti vermeye devam ediyor.

Otel Yönetimini sağlayan eşi Sevgi, çocukları Atika ve Mehmet Acar’la birlikte basına açıklamalarda bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar; kendilerine yapılan yıldırma politikalarının mevcut belediye yönetiminin görev yapma değil, kamuoyunda hizmette yetersiz kaldıklarının konuşulmasından ve yaşadıkları gelecek kaygısından kaynaklandığına dikkat çekti.

2019 -2020 yılında yapılan tadilat sırasında mevcut yerel belediye ekiplerinin defalarca fotoğraflar çektiklerini anlatan Acar, “Tesisimizle ilgili yatırım teşvik belgeli olacağı için işyeri açma çalışma ruhsatını almak için ruhsat devir sözleşmesiyle ilgili, belediye 2019 Aralık ayında bu tesise Acar Turizm adına, yeni işletici adına da işyeri açma çalışma ruhsatı vermişti. Zaman içerisinde tesisimiz de tadilatımızı bitirdik ve basit tamir tadil imar kanununda tanımlanan bir yapı, içerisinde olacağı için belediyeye dilekçemizi sunduk. Bu arada Pandemi koşullarında devamlı ilgi odağı oldu, tadilat esnasında otelimiz belediye tarafından. Marmaris’in başka bir yerinde hiç bir şey yokmuş gibi… Yaptığımız tadilat sonucu otelimiz; Marmaris’te misafir memnuniyetinin en iyi olduğu ilk 3 otelden birisi oldu” dedi.

Yaşanan süreci detaylı bir şekilde anlatan Acar ailesi, husumetle kişisel kinle kimseye bir şey yapmadıklarını belirterek, “Maalesef Marmaris’i kilitlemek için öyle bir mekanizma vardı Marmaris’te. Sonuçta imar barışını devlet çıkardı, yasal gayri yasal olan şeylerin önünü açtı, sonuçta iyi oldu bu iyiye kullanıldı mı hayır! Tekrar kaçak yapılanma hızlı bir şekilde devam ediyor” yorumunda bulundu.

https://youtu.be/jXh-fvlSGKE

“Marmaris’in geneline bakıldığında hiçbir otelde onaylı mevcut projesine uygun yapı kayıt belgesi hepsi almış olmasına rağmen hiçbir tane uygun bir yer yoktur, bu da doğaldır” diyen Ali Acar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Bazıları şu anda yönetimde olan kişilerin, bir de bunların oteline bakın. Gayri yasal verilmiş ruhsatlarla bu kadar ayyuka çıkmış. Acaba ne oldu da sadece Ali Acar mı? Bu yaşadıklarımıza hakikaten anlam veremedik. Öyle bir yapı tatil zaptı tuttular ki; 34 yıllık otelin, iskanlı bir otelin, iki bloklu bir otelin imar barışına giren kısmını bir kenara bırakın, tescilli otelin her tarafını, kaçak konumuna sokmuşlar. İşlerini mi bilmiyorlar, hakikaten kimin kimle hesabı var bunu bir sorsanıza onlara? Bunun temelinde yatan sebep korku diye düşünüyorum. Sonuçta korkunun da ecele faydası yok arkadaşlar”.