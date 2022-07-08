Muğla Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan trafik yoğunluğu uyarısı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Kurban Bayramı'na yönelik artan tatilci yoğunluğu dolayısıyla araç sürücülerini uyardı.Ajans Canka / MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında ilçede artan tatilci yoğunluğuna dikkat çekti.

Araç sürücülerin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla uymalarını isteyen Kaymakam Aksoy, aşırı hız, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarını hatırlatarak, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğunu söyledi.

Kaymakm Aksoy, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, bayramın Marmaris halkına ve ilçede bulunan tüm misafirlere sağlık, huzur ve mutluluklara vesile olmasını diledi.