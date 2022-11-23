Muğla Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan 'Halk Günü' buluşmaları

Muğla'da Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy; her ay bir mahallede düzenlenen Halk Günü Toplantısını bu kez Armutalan Mahallesi'nde sürdürdü.Ata SEVGİ - Ajans CANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris ilçesinde Armutalan Mahalle Muhtarı Perihan Topçu ev sahipliğinde Hemşin Furun’da gerçekleşen toplantıya, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ile daire amirleri tam kadro katıldı.

Yaklaşık 40 bin nüfusa sahip Armutalan sakinlerinden toplantıya sadece 15 kişinin gelmesi dikkat çekti.

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Toplantıya katılan vatandaşlar, Marmaris’in en büyük mahallesi konumunda olan Armutalan’da akşamları yol kenarı aydınlatmalarının yetersiz olduğunu, trafik sorunu ve derelerin yeterli derecede temizlenmediği için yoğun yağışlarda su taşkını ve sel gibi tehlikelerin oluşabileceğini belirtti. Yaz mevsiminde özellikle yol kenarındaki yeşillendirme ağaçlandırmanın yetersiz olduğu için sıcaklarda alışveriş için bile evden çıkmadıklarını ifade ettiler.

https://youtu.be/sVaCjwozQIw