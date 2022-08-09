Muğla Marmaris Belediyesi'nden Sinpaş'a yapı tatil mührü

Ülke gündemine oturan Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler’deki 205 odalı otel ve 1407 odalı devremülk konut inşaatı, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin “ÇED Raporu Gereklidir” Kararı sonrasında, Marmaris Belediyesi yetkilileri tarafından kendilerince verilen 'inşaat ruhsatı' da yok sayılarak mühürlendi.Ata SEVGİ / AjansCANKA (MUĞLA İGFA) - Marmaris Belediyesi'nden Sinpaş Kızılbük inşaatına yapılan işlemle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkiinde yer alan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması planlanan Marmaris KızılbükResort Otel ve Devremülk projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararına karşı ilgililer tarafından Muğla Valiliği'ne karşı açılan davayla ilgili 7 Temmuz 2022 tarihinde Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin kararı ile iptal kararı verildiği bildirildi.

ÇED Gerekli Değildir kararının iptaline ilişkin Mahkeme kararı davacılar vekili tarafından 4 Ağustos 2022 tarihinde Marmaris Belediyesi'ne iletildiği kaydedilen açıklamada, "Konuya muttali olunması üzerine, Belediyemizce ivedilikle taşınmaza gidilerek ilgili yasal mevzuat uyarınca o andaki inşaat durumu tespit edilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu 32. maddesi uyarınca yapı tatil zaptı tanzim edilerek inşaat durdurulmuş ve faaliyete son verilmiştir. İnşaat alanında bulunan çalışanlar alan dışına çıkartılmıştır. Belediyemiz bünyesinde konu ile ilgili iş ve işlemlere hukuki sürece uyarlı olarak devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.