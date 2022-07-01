Muğla 'Kırsaldaki Çınarları'na sahip çıkıyor 

Muğla Büyükşehir Belediyesi “Kırsaldaki Çınarlar” projesi ile kırsalda yaşamını sürdüren yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için evlerine giderek hizmet veriyor. Ekipler proje kapsamında vatandaşların birçok eksiğini gideriyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü yaşlıların rahat, huzurlu ve kaliteli bir yaşlılık dönemi geçirebilmesi için imkânlarını seferber ediyor.

Kırsaldaki Çınarlar hizmeti ile Muğla’da yaşayan yaşlı vatandaşların yaşamını kolaylaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında 2017 yılından bugüne kadar 668 aileye 8 bin 590 kez hizmet verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler önceden randevu alınan evlere gidip tüm temizliği yapıyor; camlar siliniyor, mutfak-banyo yıkanıyor, yerler koltuklar temizleniyor, ortalık toplanıp çöpler atılıyor. Temizlik işlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evlerin merdiven basamaklarına kaymaz bant yapımı, baston altı lastiklerin yenilenmesi gibi düşme önleme çalışmaları, musluk değişimi, TV kanallarının ayarlanması, küçük boya işlerinin yapılması, ampul ve perde takılması gibi küçük tamiratlar da yaparak yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor.

Alınan bilgiye göre Kırsaldaki Çınarlar projesi, bugüne kadar toplamda 668 aileye 8 bin 590 kez hizmet verdi.