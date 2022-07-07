Muğla Fethiye’deki kanalizasyon hattındaki arızaya anında müdahale

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Fethiye kanalizasyon ana hattı üzerinde meydana gelen arızaya müdahalesini sürdürüyor. 24 saat boyunca aralıksız olarak arızaya müdahale eden MUSKİ ekipleri, çalışmalarına5 metre genişlik ve 10 metre derinlikte devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye kanalizasyon şebekesi ana hattı üzerinde meydana gelen arızaya müdahalesini sürdürüyor.

Arızanın meydana geldiği kanalizasyon hattının yaklaşık 20 senelik olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, arızanın meydana geldiği bölgede yağmur suyu menfezi, atıksu terfi istasyonu basınçlı hattı ve kanalizasyon şebekesi ana hattı bulunduğunu ifade etti. Arızanın meydana geldiği ana kanalizasyon hattının 10 metre derinlikte olduğunu vurgulayan MUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçedeki vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için arızanın meydana geldiği hatta kısa sürede müdahale eden ekiplerin, hattın ilk 3 metrelik kısmında tıkanıklık ve çökme olduğunu tespit ettiğini kaydetti.

Çalışmaları bu yönde yürüten ekiplerin şu anda çalışmalarını 5 metre genişlik ve 10 metre derinlikte sürdürdüğünü ve suyun debisini kesmek için özel nitelikli pompalar ile çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu pompalar ile kazı yaptığımız bölgenin su hattını boşalttıktan sonra hat imalatını tamamlayacağız ve kısa süre içerisinde sorunu gidereceğiz” denildi.