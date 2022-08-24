Muğla Fethiye'ye yeni yaşam alanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye’nin Foça Mahallesi'nde mesire alanının düzenleme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çalışmaların başladığı mesire alanında incelemelerde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye’nin Foça Mahallesinde bulunan mesire alanının düzenleme çalışmalarına başladı. 2 milyon 655 bin TL maliyet ile çalışmaların başladığı alanda Foça Mahallesine yeni bir yaşam alanı kazandırılacak.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, mesire alanında başlayan çalışmaları yerinde incelerken, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.
Başkan Gürün’e ziyaret sırasında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da eşlik etti.
İncelemede konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Fethiye’de vatandaşlarımızın sosyal alanlarda daha fazla bir araya gelmesi için mesire alanımızda çalışma başlattık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıylabu alanda vakit geçirebilecek. Tüm yeni tesislerimizde olduğu gibi burada da yağmur suyu toplama deposu yaptık. Yeşil alanlarımızı bu su ile sulayacağız. Mesire alanımız başta Foça mahallemiz olmak üzere tüm Fethiye’mize hayırlı olsun” dedi.
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