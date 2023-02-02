Muğla ekipleri karla mücadeleye hazır

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanmalara yönelik hazır bulunan araç filosunu ziyaret ederek ekiplerden bilgi aldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla genelinde yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanmalara yönelik hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ekip, araç ve gereçleriyle teyakkuzda bekliyor.

Karla mücadele kapsamında 33 aracın yanı sıra ekipman ve tüm personelleriyle hazır durumda olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede programlamasını da yaptı.

Hazırlıklar hakkında bilgi almak için araç filosunu ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, araç ve gereçleri yerinde inceledi.

Başkan Gürün’e eşlik eden Fen İşleri Dairesi Başkanı ve teknik ekip hazırlıklar hakkında bilgi verdi.