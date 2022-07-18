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Muğla deniz atıkları için bayram-tatil dinlemedi
Yerel 18.07.2022, 13:32
Muğla'da bayram tatilinde teknelerden günde 34 bin kilogram atık toplandı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi bayram tatili boyunca artan nüfus ve deniz trafiği nedeniyle denizlerin kirlenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Ekipler teknelerdengünde 34 bin 725 kg katı atık toplarken 9 günlük tatilde 312 bin 525 kg katı atık toplandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi; Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman Koylarında 7 atık alım teknesi ile teknelerden toplanan atıkların miktarını açıkladı. Tatilde günde 34 bin 725 kilogram katı atık toplanırken, 9 gün boyunca teknelerden toplam 312 bin 525 kg katı atık, 318 bin 570 litre pis su ve 105 litre sintine alındığı bildirildi.
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