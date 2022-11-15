Muğla'dan Milas’a 382 milyonluk yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas’ın Ören Mahallesine 72 Milyon TL değerinde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi, 280 Milyon TL değerinde kanalizasyon, 30 milyon TL değerinde içme suyu projesi olmak üzere toplamda 382 milyon 460 bin TL değerinde yatırım yapıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve yüklenici firma yetkilileri tarafından Ören’e yapılacak olan arıtma tesisi projesinin imzaları atıldı.

Gökova Körfezi’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Milas’ın Ören Mahallesi’ne Muğla Büyükşehir Belediyesiİleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kuruyor.

Muğla Büyükşehir belediyesi tarafından 72 milyon TL’ye yapılacak olan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2039 yılına göre 4.000 m3/gün olarak planlandı. Tesisinin kapasitesi Ören’in 20.00 nüfusuna göre hesaplandı. İleri Atıksu Arıtma Tesisinin Avrupa ve Ülke çevre mevzuat ve standartlarına uygun olarak dizayn edilecek. İleri Atıksu Arıtma Tesisi projesinde, mekanik ön arıtma, azot ve fosfor giderimle ileri biyolojik arıtım, çamur susuzlaştırma, koku giderimi,

SCADA sistemi ile otomasyon kontrolü yer alacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas’ın Ören Mahallesine 280 Milyon TL ( güncel kur) değerinde kanalizasyon projesi başlattı. Proje kapsamında Ören sınırları içerisinde 7 bin 852 metre terfi hattı, 13 bin 380 metre parsel hattı, 48 bin 315 metre şebeke ve kolektör hattı ile 4 adet terfi merkezi bulunuyor. Kanalizasyon çalışmasıyla ilgili şantiye kurulumu başladı malzeme tedarikine başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesine Kanalizasyon alt yapı, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Arıtma Tesisi ve Türkevleri, Bozalan ve Çökertme içme suyu projesi olarak toplamda 382 milyon 460bin TL tutarında yatırım yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla için Fethiye'den Bodrum'a, Ölüdeniz’den Ovacık’a kadar kanalizasyonları revize ettiklerini söyledi.

"Kapasitelerini arttırıyoruz. Turizm açısından her biri ayrı destinasyon olan bölgelerimizin bu konuda eksikliklerini gideriyoruz" diyen Başkan Gürün, "Sağlıklı bir çevre için büyük bir yatırım yapıyoruz. İmzaladığımız proje Ören İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtma suyu diğer arıtma tesislerinden çıkan arıtma suyu gibi yeşil alanlarda kullanılabilir şekilde çıkacak. Suyun bir damlasının yabana götürülmemesi için çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda su temini ile ilgili önemli sorunlar yaşanacak. İçme kullanma suyunun yeşil alanlarda kullanmamalıyız" diye konuştu.