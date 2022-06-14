Muğla'dan Marmaris’e 12 bin kişilik içme suyu projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris’in Turunç Mahallesinde başlatılan ve 12 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak su deposunun yüzde 30’u tamamlandı.

MUĞLA (İGFA)- İl genelinde içme suyu projelerini hayata geçirmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak Marmaris’te yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Marmaris’in turistik merkezlerinden birisi olan Turunç Mahallesinde çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleriyazlık nüfusu göz önünde bulundurularak 12 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak içme suyu deposu yapmak için kolları sıvadı.

Marmaris’e 21 km uzaklıkta olan, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Turunç Mahallesinde başlatılan çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgeye önemli bir yatırım kazandırılmış olacak. 3 milyon 250 bin lira yatırımla hayata geçirilen projenin yüzde 30'u tamamlanırken betonarme içme suyu deposunun 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.