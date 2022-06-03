Muğla'dan ipekböceği üreticilerine destek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi’nde ipekböcekçiliği üreticileri ile bir araya gelerek, temin edilen besleme çadırında incelemelerde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen ‘İpek Böcekçiliğini İyileştirme, Geliştirme ve Sürdürülebirliğinin Sağlanması’ projesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi’nde ipekböcekçiliği üreticileri ile bir araya geldi.

Başkan Gürün’e CHP Muğla İl Başkanı Âdem Zeybekoğlu, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş eşlik etti.

Menteşe’nin bir tarım kenti olduğunu söyleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak tarım kenti Menteşe’de güzel çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olarak kadın kooperatifleri ile işbirliği yaptığını, bu işbirliğinden bir tanesinin de ipekböcekçiliği projesi olduğunu vurgulayan Başkan Gümüş, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada desteklerine devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma, üreten köylüye ve kooperatiflere büyük önem verdiklerini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ipekböcekçiliğinin temelinde temelinde kadınlar olduğunu söyledi. Başkan Gürün, pazarı hazır bir ürünün üretilmesine destek olmak ve vatandaşlarımıza ek gelir sağlamak için çalışmalarımızı sürdürdüklerini söyledi.

Konuşmalar sonrasında Başkan Gürün ve beraberindeki ekip Bayır Mahallesi’nde ipekböceği üreticileri için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen ipekböceği besleme çadırında incelemelerde bulundu.