Muğla'dan anız yangınlarına karşı uyarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden alınan bilgiye göre son 6 ay içerisinde il genelinde 385 anız yangını meydana geldi. İtfaiye yetkilileri tarafından, anız yangınlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için muhtarlara büyük görev düştüğünü söyledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda yaşanan anız yangınları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Anız yakılmasının yasak olmasına rağmen anız yakma olaylarıyla çok sık karşılaştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, son 6 ay içerisinde il genelinde 385 anız yangınına müdahale edildiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından anız yangınları sonucunda her yıl milyonlarca liralık maddi zarara neden olduğunu ifade ederek, "Anız yangınları, orman yangınlarına, telefon ve enerji iletim hatlarının yanmasına, yol kenarlarında duman nedeniyle sis oluşumu sonucunda çeşitli trafik kazalarına yol açabiliyor. Anız yangınları ile birlikte hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riski de ortaya çıkarıyor" dedi.

Söz konusu yangınlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için muhtarlara büyük görev düştüğü belirten yetkililer, "Anız yakmanın zamandan ve maliyetten kazanç sağlandığı düşünülse de aslında ülke topraklarına büyük zarar verdiği unutulmamalıdır” dedi.