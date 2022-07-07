Muğla'da vektörle mücadele

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 210 personel 54 araçla vektörle mücadelesini sürdürüyor. Ekipler il genelinde belirli periyotlarla sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarıyla sinek vb. haşeratın günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin önüne geçiyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla genelinde vektörle mücadelesini 210 personeliyle sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, veteriner hekim, ziraat mühendisi, kimyager ve biyologlardan oluşan teknik ekipler koordinesiyle sertifikalı personeller, 54 araçla çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri durgun sularda üreyen sivrisineklere karşı düzenli olarak alan tarama çalışmaları yapıyor.

Ekipler, sineklerin üreme kaynağının bulunması ve kaynağın ortadan kaldırılmasına yönelik fiziksel tedbirlerin alınması, vatandaşın bilgilendirilmesi ve sivrisinek larvalarının ergin hale gelerek çoğalmamaları için larvasit uygulamaları hayata geçiriyor.