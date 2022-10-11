Muğla'da Sokak Hayvanları Çalıştayı yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sokak hayvanları çalıştayı ve yayımlanan sonuç raporu memnuniyet oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hayvan hakları ve onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde Sokak Hayvanları Çalıştayı düzenlendi. Alanında uzman öğretim üyeleri ve veteriner hekimler başta olmak üzere bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen çalıştayda sokak hayvanları ile ilgili birçok farklı konu ele alındı.

Ülke gündemini yakından ilgilendiren sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmak, akılcı, bilimsel yaklaşımlar ve ortak akılla çözüm üretmek için düzenlenen çalıştayın sonuç raporu da yayımlandı. Raporda sorunlar ve çözüm önerileri detaylı olarak ele alındı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve can dostların hoşgörü kenti olan Muğla’da huzur içinde yaşayabilmeleri için herkese görevler düştüğünü söyledi.

Başkan Gürün, özellikle hayvan ve hayvan sevgisi çocuk yaşlardan itibaren herkese aşılanması gerektiğini kaydederek, "Sevgiyi her şeyin temeline koyarsak o işi en iyi şekilde başarabileceğimizden şüphem yok. Günümüze baktığımızda hayvanların yaşadığı olumsuz koşullar ve yaşadıkları şiddet her geçen gün daha da artıyor. Biz bunun önüne geçebilmek adına Türkiye’nin en modern en büyük barınaklarından birini hizmete aldık" diye konuştu.