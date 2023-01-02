Muğla'da şehir mezarlıkları yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü mezarlık bakım onarım çalışmaları kapsamında son olarak 21 mezarlık alanı için 6 Milyon 190 bin TL yatırımla bakım, yenileme, tel örgü, kilit parke çalışmalarına devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Vatandaşların yakınlarına olan son vazifelerini daha düzgün, defin işlemlerini de daha sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi İl genelinde mezarlık bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar 13 ilçede aktif olarak kullanılan 1426 mezarlık için yapım, bakım, onarım, tadilat, tel örgü, parke kaplama, temizlik ve diğer çalışmalar için 17 Milyon 560 Bin 827 Bin TL harcama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni yatırımlarla vatandaşlar için manevi olarak büyük önem taşıyan mezarlıklar için çalışmalarına devam ediyor.

21 MEZARLIKTA YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bu kapsamda son olarak 6 Milyon 190 bin TL yatırımla 9 ilçede 21 mezarlık alanında yenileme çalışması başlatan ekipler Yatağan, Milas ve Menteşe Şehir mezarlıklarında parke, bordür imalatlarını tamamladı. Bunun yanı sıra diğer mezarlık alanlardaki tel örgü, bakım, onarım çalışmaları sürüyor.

Bodrum’da 2, Menteşe’de 5, Milas’ta 5, Yatağan’da 2, Datça’da 1, Ortaca’da 1, Fethiye’de 3, Seydikemer’de 1, Köyceğiz’de 1 olmak üzere toplam 21 mezarlıkta bakım, onarım, tadilat, tel örgü, parke kaplama çalışması yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.