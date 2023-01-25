Muğla'da 'Oyuncak Kütüphanesi' hazırlığı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklarda fırsat eşitliği yaratmak, her çocuğun oyuncağa erişebilmesi ve birlikte oyun oynayabilmeleri için hayata geçirdiği Oyuncak Kütüphanesi Projesi açılışa hazırlanıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Oyuncak Kütüphanesi projesi ile çocuklarda fırsat eşitliği yaratılarak, uzman eğitmenlerle oyun terapisi eğitimleri verilecek. Ayrıca kütüphane ile çocukların her oyuncağa erişebilmeleri, birlikte oyun oynama ve ailelerin oyuncak bağışı yapabilmeleri planlanıyor.

Yerel yönetimlerde ilk olan Oyuncak Kütüphanesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde hayata geçirildi ve kısa süre içerisinde açılışı yapılması planlanıyor.

Çocukların bilişsel, psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak, her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak, engelli bireyler içinse benlik saygısı, baş etme becerileri kazandırmaya yönelik bir organizasyon olan Oyuncak Kütüphanesi Projesi yerel yönetimlerde ilk defa Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor.

VATANDAŞLAR OYUNCAK KÜTÜPHANESİ’NE BAĞIŞ YAPABİLECEK

Oyuncak Kütüphanesi projesi ile ilk başta çocukların fırsat eşitliği yakalaması, tüm çocukların erişemediği oyuncaklara rahatlıkla erişebilmesi, kütüphane sorumluluğu alabilmesi amaçlanırken çocukların grup halinde gelerek çeşitli faaliyet, etkinliklere ve eğitimlere katılabilmesi planlanıyor. Oyuncak Kütüphanesi’nde ayrıca çocuklara yönelik bireysel görüşmelerin yapılacağı oyun terapisi eğitimi sunulacak.