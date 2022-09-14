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Muğla'da orman yangını! Alevler hızla yayılıyor

Yerel 14.09.2022, 08:49
Muğla'da orman yangını! Alevler hızla yayılıyor

Muğla'nın Ula ilçesi Gökova mahallesi Kozlukuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktıMUĞLA (İGFA) - Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ula ilçesi Gökova mahallesi Kozlukuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Orman yangınına  tüm ekiplerimizle  müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, yerleşim yerlerini yangından korumak için  gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır" denildi.

Çevre illerden de yangına müdahale için takviye ekip istnildiği öğrenildi.

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