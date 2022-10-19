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Muğla'da muhtarlar lokma dağıttı

Yerel 19.10.2022, 15:38
Muğla'da muhtarlar lokma dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Muğla Muhtarlar Federasyonunu ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Muhtarlar Federasyonunu ziyaret etti. Gürün ayrıca federasyon tarafından Kurşunlu Meydanı'nda düzenlenen lokma dağıtımına katıldı.

Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen federasyon ziyaretine Başkan Gürün’ün yanı sıra Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de katılırken, ziyarette Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, yönetim kurulu ve muhtarlar hazır bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muhtarlar gününü kutlarken bugüne kadar hizmetlerde muhtarlar ile güçlü bir işbirliği yürüttüklerine vurgu yaptı ve bunun geliştirilerek devam edeceğini söyledi. Gürün ayrıca muhtarları demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olarak gördüğünü birlik ve beraberlik için Muğla’ya hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

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