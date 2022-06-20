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Muğla'da Marmaris ve Datça orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Yerel 20.06.2022, 13:04
Muğla'da Marmaris ve Datça orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Geçen yıl tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşayan Muğla’nın Marmaris ilçesi yeni sezon hazırlığını tamamladı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, olası yangınların önüne geçebilmek için 7 / 24 teyakkuza geçti.Ajans Canka / MUĞLA (İGFA) -  Sorumluluk alanında Muğla’nın Datça ve Marmaris ilçeleri bulunan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü; olası orman yangınlarına karşılık, ekip ve ekipman sayısını arttırdı.

Yangın sezonu öncesi Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında yapılan; ilgili birim amirlerinin de katıldığı toplantıda bilgi veren Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, geçen yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 65’inin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, bölgede son iki yılda olan gelişmeler ve yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi verdi.    

Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, 2020 yılında çıkan 31 adet Orman yangınında 3,17 hektar, 17 adet Kırsal alan yangınında 2,95 hektar olmak üzere toplam 48 adet yangında 6,12 hektar alan zarar gördüğünü hatırlattı. 2021 yılında 26 adet orman yangınında 9.102,11 hektar, 12 adet Kırsal alan yangınında 9,32 hektar olmak üzere toplam 38 adet çıkan yangında 9.111,43 hektar alan zarar gördüğünü kaydeden Ünler, geçen yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 65’inin insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Yeni sezona ilişkin de bilgiler veren Ünler, mücadelede 7 adet teknik eleman, 17 adet orman muhafaza memuru ve 119 adet yangın işçine ilave olarak 15 kişiden oluşan 3 adet yer ekibiyle birlikte, toplam 45 kişi görev yapacağını kaydetti. Marmaris’te; 3 adet yangın gözetleme kulesi, 11 adet Arazöz, 4 adet Su tankeri, 5 adet İlk müdahale aracı, 9 adet hizmet vasıtası, 1 adet Dozer, 1 adet greyder ve 1 adet Yangın söndürme helikopterinin görev yapacağını belirten Ünler, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde ise 1 adet genel maksatlı helikopter, 9 adet Yangın Söndürme helikopteri ve 4 adet yangın söndürme uçağı olmak üzere toplam 14 adet hava aracı görev yapacağını duyurdu.

Ünler ayrıca, orman yangınları ile mücadele kapsamında Marmaris ilçesinde 62, Datça ilçesinde 66 olmak üzere toplam 128 gönüllüye kırsal alan ve orman yangınları ile mücadele eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.

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