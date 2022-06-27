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Muğla'da Lavanta Şenliği başladı

Yerel 27.06.2022, 17:40
Muğla'da Lavanta Şenliği başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde hayata geçirilen Tıbbi Aromatik Bitki Çiftliği’nde “Lavanta Şenliği” başladı. Şenlikte lavantanın bu yılki ilk hasadı da yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, kadın üreticilerin maddi kazanç sağlamaları ve alternatif turizm dalları oluşturulması için hayata geçirilen Koku Vadisi gelişmeye devam ediyor.

Koku Vadisi projesi kapsamında dikimi yapılan Tıbbi aromatik bitkilerden lavanta bitkisi bu alanda en önemli gelir kaynaklarından biri oldu.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 ay devam edecek olan “Lavanta Şenliği” başladı. Şenliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Milletvekili Süleyman Girgin, PM üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP ve İYİ Parti ilçe Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlik kapsamında yerel ürünlerin sergilendiği stantlarda üreticiler ürünlerini satarken, lavanta hasadı, konser ve boyama çalışmaları gibi birçok farklı etkinlik yapıldı.

Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Meryem Aydın, Büyükşehir Belediyesi’nin üreten kadınlara büyük destek sağladığını belirtirken, “Büyükşehir Belediyesi kooperatifimize 100 bin adet fidan desteği sağladı. 90 üyemizden 30’u tıbbi aromatik bitki üretiyor. 20.000 adet tıbbi aromatik bitkimiz bulunuyor. Bunlar Büyükşehir Belediyemizin distilasyon tesisinde yağını çıkarıyoruz ve çok çeşitli ürünler elde ediyoruz. Desteklerinden dolayı Başkan Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.

“TOPRAĞINI SATMA ÜRÜNÜNÜ SAT”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Köylü üretemeyince göç başlıyor ve değerli araziler boş kalıyor. Büyükşehir belediyemiz bunun önüne geçmek için büyük çaba sarf ediyor diyerek” tarıma yapılan desteklerin önemini vurguladı.

Ayrıca CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Başkan Gürün’ün “Toprağını satma ürününü sat” sloganının ne kadar doğru olduğunu vurgularken “Milli ekonominin temeli tarımdır demiş Mustafa Kemal Atatürk. Bizim belediyelerimiz tarım, turizm ve kültür kenti olan Muğlamızda yapılması gerekeni yapıyorlar. Başkanın sloganı olan tarlanı satma ürününün sat anlayışının en güzel örneklerinden biri lavanta. Bu bölgede yaşayan ve üreten tüm kadınlarımıza önemli katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’e bu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Gürün, üretiminin önemini vurgulayarak Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli ekonominin temeli tarımdır, Üreten Köylü milletin efendisidir’ sözlerini hatırlattı. Gürün, “Ukrayna’dan buğday gelir diye seviniyoruz. Bizim dışardan ürün almaya ihtiyacımız olmamalı. Biz fazla geleni satmalıyız. Maalesef tarım geliri düşük olduğu için gençlerimiz yaz dönemi çalışması için turizm bölgelerine gidiyor. Bu şehrimiz ve ülkemiz için sorun teşkil ediyor. Gençlerimiz COVİD nedeniyle köylerine dönmek zorunda kaldı ve bazı gençlerimiz toprağa döndüler. Her şerde hayır vardır. Muğla turizm açısından çok önemli bir kent. Buradan çok fazla gelir elde etmeliyiz. Ancak şehrin yarısı da kırsalda o nedenle tarıma da büyük önem veriyoruz. Atamızın dediği gibi üreten köylü milletin efendisidir. Köylümüzün verimli topraklarımızı işlemesi Milli ekonominin temeli olan tarımdan daha fazla gelir elde etmeleri sağlanmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

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