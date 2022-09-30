Muğla'da kırsal mahalle yolları yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede kırsal mahallelerin yollarını yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler, Menteşe ilçesi Yerkesik-Yeniköy Mahalleleri arasında ki yolda yenileme çalışmalarını tamamlıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunan kırsal mahallelerde yol yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir belediyesi ekipleri Menteşe ilçesi Yerkesik-Yeniköy Mahalleleri arasında bulunan 12 km’lik yolda yenileme çalışmalarına başladı.

Yolda zemin iyileştirme, temel malzeme serimi ve asfalt kaplama çalışmaları devam ederken 12 km’lik yolun 8 km’lik kısmında asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmaların yanı sıra Büyükşehir ekipleri Yeniköy Mahalle merkezinde yağmur suyu alt yapı ve parke kaplama çalışmaları tamamlandı.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Nevike Öçalan, mahallelerine kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi sayesinde vatandaşlara gelir kapısı açıldığını vurgularken bunun ardından yapılan yol çalışmasının çok değerli olduğunu belirtti.

Muhtar Öçalan, “Büyükşehir Belediyemiz mahallemizde lavanta bahçesi kurarak bölgeye çok sayıda yerli turistin gelmesine vesile oldu. Böylelikle yöre halkımızın ekonomisine ciddi anlamda katkı sağladı. Yerkesik- Yeniköy mahallemiz arasında bulunan yaklaşık 12 km’lik yolda asfaltlama çalışmalarında sona gelindi. Bunun yanı sıra mahallemizde yağmur suyu alt yapı çalışması ile parke kaplamaları bitti. Mahallem adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e ve büyükşehir çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.