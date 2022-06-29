Muğla'da karikatür yarışması sonuçlandı

Muğla'da Karikatür Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yangın’ temasıyla düzenlenen 3’ncü Uluslararası Karikatür Yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi.

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sanata ve sanatçıya daha özgür bir ortam sağlanması gerektiği vurgusunu yaptı.

Geçtiğimiz dönemlerde 5 yıl ulusal olarak düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi karikatür yarışmasının yoğun ilgi görmesi nedeniyle uluslararası düzeye taşındı. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen uluslararası karikatür yarışması yangın temasıyla düzenlenirken ödüle layık görülen eser sahiplerine düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen ödül törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş,İyi Parti İl Başkanvekili Kazım Toprak, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit, karikatür yarışması ile ilgili detaylı bilgiler verirken ulusal ve uluslararası olmak üzere düzenledikleri 8 yarışmaya 5 bin 533 karikatürün katıldığını ve ellerinde çok geniş bir sanat arşivi olduğunu söyledi.

Yangın konusuyla düzenlenen 3. Uluslararası Karikatür yarışmasının jüri üyeliğini Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı ile mizah yazarı Savaş Ünlü yaptı.

Yarışmadan birincilik ödülünün Antalya’dan Kürşat Zaman kazandı. İranlı SafadRafeei ikinci, Kocaeli’den Ahmet Özalp ise üçüncü oldu. Mansiyon dalında Hırvatistan’dan MojmirMihatov birinci, İstanbul’dan Nuhsal Işın ikinci, Bursa’dan Fatih Aksular üçüncü oldu. 18 yaş altı ödülünü ise Çorum’dan Hatice Uysal ve Sinop’tan Zeynep Türkmen kazandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, Muğla’da sanata ve sanatçıya büyük saygı duyulduğunu vurgulayarak “Muğlamız artık son yedi sekiz yılda Avrupa kenti haline geldi. Karikatür yarışmasının temasına baktığımız da dünyanın sorunları dile getiriliyor. Bunu çok değerli buluyorum. Emekleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederim” dedi.