Muğla'da 'kanal görüntüleme robotu' 50 bin hat taradı

Türkiye’de kanal görüntüleme, temizlik ve kazısız tamir teknolojisini uygulayan sayılı kurumlardan olan MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2016 yılından bu yana kanal görüntüleme robotu ile 40 bin 378 metre kanalizasyon, 9 bin 302 metre de yağmur suyu hat görüntüleme işlemi gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının kontrolünü ‘köstebek’ olarak bilinen robotlu kamera ile yapıyor.

Türkiye’de kanal görüntüleme, temizlik ve kazısız tamir teknolojisini uygulayan sayılı kurumlardan olan MUSKİ Genel Müdürlüğü, bu alanda çalışmalarına devam ediyor.

Aracın kuruma kazandırılarak çalışmaların başlatıldığı günden bu yana il genelinde birçok görüntüleme ve onarım işlemi yapan ekipler, il genelinde yaklaşık 50 bin metre kanalizasyon ve yağmur suyu hat taraması gerçekleştirdi.

2016 yılından itibaren kanal görüntüleme robotu ile 40 bin 378 metre kanalizasyon görüntülemesi yapan ekipler, yağmur suyu hattında da 9 bin 302 metre görüntüleme işlemi gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü konu hakkında yaptığı açıklamada, il genelinde birçok bölgede hatlarda tıkanıklıkların meydana geldiğini, en büyük sebeplerinden biri olarak yağ atıklarının kanalizasyon sistemine dökülmesi olduğunu kaydetti. Açıklamada, vatandaşlardan tuvalet ve lavabolara bu tür ürünleri atmaması, özellikle yağ atıklarının bertarafının yağ toplama alanlarında gerçekleştirilmesi konusunda hassas olmalarını rica edildi.