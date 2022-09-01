Muğla'da kampüs içerisindeki can dostlara bakım

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi personeli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüs alanı içerisinde bulunan can dostlara iç-dış parazit uygulaması ve kuduz aşısı uygulaması gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Türkiye’nin en kapsamlı bakımevlerinin başında geliyor.Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, doğal yaşam alanları ve modern tıbbi donanımı ile dikkat çekiyor.

37 bin 349 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevinde ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam park alanları bulunuyor. Bakımevinde 3 veteriner hekim, 1 laborant ve veteriner sağlık teknikeri, 11 personel görev yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi personeli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüs alanı içerisinde bulunan can dostlara veteriner hekim, laborant ve veteriner sağlık teknikeri ile 2 hayvan bakıcısı tarafından 20 köpek ve 45 kediye iç-dış parazit uygulaması ve kuduz aşısı uygulaması gerçekleştirdi.