Muğla'da itfaiye erlerine uygulamalı sınav

Muğla Büyükşehir belediyesi tarafından 124 adet itfaiye eri alımı için 1015 aday başvuruda bulundu. 593 aday uygulamalı sınava girdi. Sınava giren adaylar sınavların çok şeffaf bir biçimde gerçekleştiğini söyledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 adet itfaiye eri alımına 1015 aday başvuruda bulundu. Belediye itfaiye yönetmeliğine göre açılan kadro sayısının 5 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralamaya alındı.

593 itfaiye eri adayı sözlü ve uygulamalı sınava çağrıldı. 15 Ağustos 16 Eylül 2022 tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak olan uygulamalı sınava 41 kadın, 552 erkek aday katılacak.

Adaylar, itfaiye olaylarına kısa sürede müdahale edebilmek üzerine kurulan zorlu parkurlarda ter döktü. Uygulamalı sınava giren adaylar sınavın çok şeffaf bir biçimde yapılmasından memnun olduklarını belirtti.