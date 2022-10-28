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Muğla'da İklim Değişikliği Çalıştayı

Yerel 28.10.2022, 11:45
Muğla'da İklim Değişikliği Çalıştayı

Muğla Büyükşehir Belediyesi “Muğla İklim Değişikliğini Konuşuyor” Çalıştayı düzenleyerek alanlarında uzman isimleri bir araya getirdi.Çalıştayda iklim değişikliğinin ülkelere, kentlere etkisi, sosyolojik, ekosistem, yangınlar ve tarım üzerindeki etkileri bilimsel açıdan incelenerek katılımcılara anlatıldı.MUĞLA (İGFA) - Dünya’nın en önemli gündem maddelerinden biri olan İklim Değişikliği ve etkileri nedeniyle alanlarında uzman bilim insanları, gazeteci ve yazarlar Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği çalıştayda bir araya geldi.

İklim değişikliği konusunda ortak akıl ve bilimsel yöntemlerle tüm paydaşların neler yapması gerektiği, iklim değişikliğinin ülkelere, kentlere etkisi, sosyolojik, ekosistem, yangınlar ve tarım üzerindeki etkileri katılımcılara anlatıldı. ÇalıştaydaGüven İslamoğlu ve Buket Uzuner Tuncay Mollaveisoğlu’nunmoderatörlüğünde söyleşi düzenlerken, ünlü tarım yazarlarından Ali Ekber Yıldırım’da konuşma yaptı. Çalıştayda ayrıca Prof. Dr. B. Zeynep Zaimoğlu, Doç. Dr. Doğan Dursun, Dr. Nuran Talu, Prof. Dr. Mehmet Somuncu, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Prof. Dr. Tuncay Kuleli, Tarım Orman iş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş sunum ve konuşma yaptılar.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde düzenlenen “Muğla İklim Değişikliğini Konuşuyor”Çalıştayı’na siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğan Dursun, Muğla’nın merkez İlçesi Menteşe’nin çok güzel korunduğunu vurguladı.

Muğla'nın merkez ilçesi muhteşem bir kentsel yapıya sahip olduğunu belirten Dursun, "Ciddi şekilde korunması gerekiyor ve bu zamana kadar birçok özelliği korunmuş. Merkezde 2000'den sonra başka bir şehircilik başlıyor. 2000-2018 yılları arasında gelişmeyi haritada görebiliyoruz.Menteşe'de yapılan parklar ve yeşil alanlar çok önemli. Örneğin Bodrum'un büyümesi ile Menteşe'yi karşılaştırdık. Menteşe'deki yeşil alanların varlığı kenti rahatlatıyor. Fakat Bodrum'da aynı plan maalesef hiç yapılmamış" diye konuştu.

İklim değişikliğinin çevresel, sosyal, ekonomik olarak birçok konuda insanlığı etkilediğini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de, iklim değişikliğinin yanı sıra Muğla’da talana karşı da mücadele ettiklerini ve birçok dava açtıklarını söyledi.

Başkan Gürün, iklim değişikliğinin dünyanın en büyük sorunlarından biri olarak karşılarına çıktıklarını belirterek, "Muğla sadece bu şehirde yaşayanların değil, hepimizin ve bu şehri birlikte koruyarak geleceğe miras bırakmalıyız. İşte bu çalıştaylar, değerli bilim insanlarımızın katkısı, ortak akıl ve bilimsel yöntemlerle şehrimiz, ülkemize katkı sunacağız. Umutla, barış içerisinde, birlikte şehirlerimizi, ülkemizi daha yaşanır hale getireceğiz" diye konuştu.

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