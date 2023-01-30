Muğla'da Gümüşlük ve Gümbet'in arıtmasında yüzde 77 tamam

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum’un Gümüşlük ve Gümbet Mahallelerinde başlayan 226 Milyon 580 Bin TL’ye mal olacak olan atıksu arıtma tesisinin yüzde 77’si tamamlandı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum’da alt yapı yatırımlarını sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un altyapıdan yaralanma oranını yüzde 46’dan yüzde 91’ e yükseltecek olan Bodrum kanalizasyon, Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Bakanlık ile birlikte yapılan Torba Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesis projelerinin yapımı hızla devam ediyor.

Tüm bu büyük yatırımların yanı sıra Gümbet ve Gümüşlük Mahallelerinde bulunan arıtma tesislerinin kapasiteleri arttırılarak, tesis kapasiteleri 200 bin kişiye hizmet verebilecek noktaya getirilecek.

TAMAMLANDIĞINDA 200 BİN NÜFUSA HİZMET VERECEK

Bodrum’da ki arıtma eksiklerinin tamamen ortadan kaldırılması için yeni projeleri de hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gümbet ve Gümüşlük mahallelerinde atıksu arıtma tesislerinin kapasite artış çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında güncel kur ile 226 Milyon 580 Bin TL yatırımla Gümbet ve Gümüşlük Mahallelerinde bulunan atıksu artıma tesislerinin kapasiteleri arttırılarak 200 bin kişiye hizmet vermeleri sağlanacak.

Gümbet’te bulunan atıksu arıtma tesisinin mevcut kapasitesi yaklaşık 3 kat, Gümüşlük atıksu arıtma tesisi kapasitesi de yaklaşık 4 kat arttırılacak.

Böylelikle 9 bin 600 m3/gün kapasiteli Gümbet AAT 29 bin 900 m3/gün’e, 2 bin 500 m3/gün kapasiteli Gümüşlük AAT 9 bin 900 m3/gün kapasiteye çıkarılacak.

Projede devam eden çalışmalar kapsamında genel tamamlanma oranı yüzde 77’ye yükseldi.