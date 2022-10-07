Muğla'da 'geçici hayvan bakımevi' ziyaretçilerini ağırlıyor

Türkiye’nin en kapsamlı bakımevlerinden biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevini bugüne kadar 17 bin 191 hayvansever ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) -Muğla’nın Menteşe ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve doğal yaşam alanları, sağlık donanımları ile Türkiye’nin en kapsamlı geçici hayvan bakımevlerinden biri olan Büyükşehir Geçici Hayvan Bakımevi hayvanseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Bugüne kadar okullar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ile birlikte toplam 17 bin 191 hayvansever barınağı ziyaret etti.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ziyaretçileri artan Bakımevi’ni son olarak ortaöğretim öğrencileri ziyaret etti.

Çocuklarda hayvan sevgisini arttırmak, satın almayıp sahiplenebileceği can dostlarını görmek ve candostları için şehirlerinde bulunan barınağı tanımaları için düzenlenen gezide, geçici hayvan bakım evinin yetkilileri ile birlikte barınağı gezdi ve akıllarındaki soruları sorarak yetkililerden bilgi aldı.

Öğrenciler can dostlar için dizayn edilen ‘Acil Müdahale’ aracını da yakından inceledi.