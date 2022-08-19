Muğla'da Gaz Balonu ile atmosfere salınıma önleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’ne kurduğu Biokütle Enerji Tesisleri ile bugüne kadar 130 Milyon 729 Bin 376 kilowatt enerji üretimi sağladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Gaz Balonu kullanarak da çöp gazın atmosfere salınımını önlüyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye, Ortaca, Milas, Menteşe ve Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde15 megawatt kurulu güce sahip Biokütle Enerji Tesisleri ile 2018 yılı Kasım ayından itibaren çöpten enerji üretmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Biyokütle Enerji Tesisleri’ndenyaklaşık 130 Milyon 729 bin 376 kilowatt elektrik üretimi sağlandı. Tesislerden Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 24 Milyon 120 bin 963 kilowatt, Marmaris 33 Milyon 395 bin 611kilowatt, Fethiye 38 Milyon 572 bin 606kilowatt, Ortaca 19 Milyon 56 bin 860kilowatt, Milas ise 15 milyon 583 bin 336kilowatt elektrik üretti. Ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde oluşan 65 Milyon 651Bin 270 metreküp metan gazının elektrik üretiminde kullanılarak atmosfere salınımı engellendi.4 kişilik bir ailenin aylık elektrik tüketimi 250 kilowatt olarak hesaplandığında yaklaşık 522 bin 917 hanenin bir aylık elektrik tüketimi çöpten sağlanmış oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tesislerinde Gaz Balonu kullanarak çöp gazın atmosfere salınımını önlüyor. Menteşe, Milas ve Fethiye Katı Atık Düzenli Depolama tesislerinde kullanılan gaz balonu 5000 m3 hacminde, 20 metre çapında ve 17,5 metre yüksekliğinde.

Saatte 120 km rüzgar yüküne karşı dayanıklı olan gaz balonları çöp gazının atmosfere yayılmasını önlüyor. Büyükşehir Belediyesi Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde de gaz balon uygulamasına başlayacak.