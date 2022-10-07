Muğla'da bin 426 mezarlık alanına düzenleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi 9 ilçede 21 mezarlık alanı için bakım, yenileme, tel örgü, kilit parke ve diğer hizmetler için 6 Milyon 190 Bin TL değerinde çalışma yapacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde sürdürdüğü mezarlık bakım onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların vefat eden yakınlarına karşı son görevlerini daha düzgün ve defin işlemlerinin daha sağlıklı bir ortamda yapılması için çalışmalarını yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak İl genelinde yeni bir ihaleye çıkarak yatırımlarını arttırıyor.

Bodrum’da 2, Menteşe’de 5, Milas’ta 5, Yatağan’da 2, Datça’da 1, Ortaca’da 1, Fethiye’de 3, Seydikemer’de 1, Köyceğiz’de 1 olmak üzere toplam 21 mezarlıkta bakım, onarım, tadilat, tel örgü, parke kaplama çalışması yapacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar 13 ilçede aktif olarak kullanılan 1426 mezarlık için yapım, bakım, onarım, tadilat, tel örgü, parke kaplama, temizlik ve diğer çalışmalar için 17 Milyon 560 Bin 827 Bin TL harcama yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni yatırımlarla vatandaşlar için manevi olarak büyük önem taşıyan mezarlıklar için çalışmalarına devam ediyor.