Muğla'da 8 bin metreyi aşan isale hattı tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas Türkevleri, Bozalan ve Çökertme Mahallelerini kapsayan içme suyu projesinde çalışmalarına devam ediyor. 25 Milyon 813 Bin 807 TL maliyet ile başlayan proje kapsamında bugüne kadar 8 bin 361 metre isale hattı tamamlandı.MUĞLA (İGFA) - Yeşili ve mavisiyle dünyaca ünlü bir kent olan Muğla’da, çevrenin korunması, modern altyapı sistemlerinin inşa edilmesi ve mevcut altyapı hatlarının yenilenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni altyapı yatırımlarını hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Milas ilçesi Türkevleri, Bozalan ve Çökertme Mahallelerine içme suyu temin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 8 bin 361 metre isale hattı tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından İlbank’tan alınan kredi ile başlatılan proje ile bölgeye 100 ve 400 metreküğ kapasiteli iki yeni içme suyu deposu, 31 bin 149 metre içme suyu şebeke ve isale yapılacak. 25 Milyon 813 bin 807 TL’ye maliyet ile başlayan çalışmalarda projenin tamamlanması ile birlikte Türkevleri, Bozalan (Siteler Mevkii) ve Çökertme Mahalleleri modern içme suyu hattına kavuşacak.

Çalışmalarla birlikte sağlanan ek içme suyu sayesinde 7 bin kişiye kesintisiz içme suyu sağlanacak.