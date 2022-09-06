Muğla'da 7. Uluslararası Zurna Zen'in ilk ayağı Milas’ta yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyada tek olan ve bu yıl 7.si düzenlenen Zurnazen Festivali'nin ilk ayağı Milas Atapark Meydanı’nda sahnelendi. 13 zurna sanatçısının sahne aldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.MUĞLA (İGFA) - Dünya’da sadece Muğla’da yapılan ve bu yıl 7.’si düzenlenen ZurnaZen Festivali’nin ilk ayağı Milas’ta sahnelendi.

Milas Atapark Meydanı’nda sahnelenen festivale Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban tarafından sanat yönetmeni Ünal Yürük’e çiçek takdim edildi.

Milas’da başlayan festival, bugün Menteşe’de Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda, 7 Eylül'de Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı’nda, 8 Eylül’de ise Fethiye Beşkaza Meydanı’nda gerçekleşecek.