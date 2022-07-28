Muğla'da 26 bin 529 hayvan tedavi edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin en kapsamlı geçici hayvan bakımevinde bu güne kadar 26 bin 529 can dost tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 37 bin 349 metrekarelik alana kurulan ve Türkiye’nin en kapsamlı hayvan bakımevlerinden biri olan Hayvan Bakımevi can dostlara hizmet vermeye devam ediyor.

Can dostların tüm ihtiyaçlarının giderildiği ve sıcak bir yuva olan geçici hayvan bakımevinde ayrıca hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları da karşılanıyor. Geçici hayvan bakımevinde ilk kabul, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri ile açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parkalanları bulunuyor.

Geçici hayvan bakımevinde iç hastalıkları doktoru, doğum uzmanı, cerrahi ve parazitoloji ile çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdüren hekimlerle birlikte toplamda 4 veteriner hekim görev alıyor. CR-röntgen, kan gazları gibi teşhisi kolaylaştıran ve etkin bir muayene imkanı sağlayan ekipmanlar ile hasta ve yaralı hayvanlara müdahale ediliyor.

2018 yılından bugüne kadar geçici hayvan bakımevinde 26 bin 529 hayvan tedavi edilirken, 2 bin 640 hayvan sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuldu.

Bakımevine bu güne kadar 13 bin 786 kişi ziyarette bulundu.