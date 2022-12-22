Muğla Büyükşehir yıl boyunca Bodrum'un alt yapısını yeniledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında Bodrum’un 25 mahallesinde içme suyu çalışması yaptı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum’da içme suyu yatırımlarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2022 yılında 25 mahallede yaklaşık 24 kilometre uzunluğunda içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi.

İl genelinde kesintisiz içme suyu çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda içme suyu hat çalışmalarına devam ediyor.

Plan ve projeler kapsamında çalışmalarını sürdüren MUSKİ ekipleri, Bodrum ilçesindeki 25 mahallede 2022 yılının Aralık ayına kadar yaklaşık 24 kilometre uzunluğunda içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından güncel kur ile 45 Milyon 984 bin 600 TL yatırım ile Bodrum İlçesi Kumbahçe, Umurça Mahalleleri Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddelerinde başlatılan alt yapı çalışmalarını tamamlandı.

Çalışmalarda Mümtaz Ataman ve Atatürk Caddelerinin ara sokaklarında ekonomik ömrünü tamamlamış olan 5 kilometrelik içme suyu şebeke hatları yenilendi.

Bodrum ilçesinde içme suyu ihtiyacını karşılamayan hatlar, MUSKİ ekipleri tarafından yeni içme suyu hatları ile değiştiriliyor. Bu kapsamda MUSKİ ekipleri tarafından 2022 yılının aralık ayına kadar Gümüşlük, Yokuşbaşı, Türkbükü, Umurca, Mumcular, Bahçelievler, Yakaköy, Gürece, Bitez, Akçalan, Gündoğan, Konacık, Turgutreis, Gölköy, Yalıkavak, Geriş, Çiftlik, Yeniköy (Karaova), Çırkan, Gümbet, Akyarlar, Yahşi, Dirmil, Torba, İslamhaneleri ve Kumbahçe mahallelerinde yaklaşık 24 kilometre içme suyu hat çalışması yapıldı.