Muğla Büyükşehir 'Soğuktan Sıcağa' yuva oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi "Soğuktan Sıcağa" projesi ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi soğuk kış günlerinde sokakta kalan evsiz ve kimsesizler için başlattığı “Soğuktan Sıcağa” projesi ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

2016 yılında başlattığı proje ile evsiz, kimsesiz vatandaşlara sıcak bir yuva sağlayan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda vatandaşların 3 öğün yiyecek, giyecek ve temizlik gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2016 yılının Aralık ayında soğuk kış günlerinde, sokaklarda yaşayan vatandaşlarımızı misafir edebileceğimiz bir barınma evi kurduk. Bu barınma evinde onların bu soğuk kış günlerinde barınma, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılayarak, bir nebze de olsun rahat yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz.”ifadeleri kullanıldı.