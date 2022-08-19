Muğla Büyükşehir'den Foça'ya mesire alanı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’de Foça Mesire Alanı’nın yapımına başlandı. 2 milyon 655 bin lira maliyet ile çalışmaların başladığı alan vatandaşların buluşma noktası olacak.MUĞLA (İGFA) - Sosyal ve vatandaş odaklı hizmetleri ile çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha çağdaş, daha modern bir Muğla’da yaşaması için projeler üretiyor. Çalışmalar kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’de Foça Mesire Alanı’nın yapımına başlandı.

2 milyon 655 bin lira maliyet ile çalışmaların başladığı alan vatandaşların buluşma noktası olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye’de yapımına devam ettiği Foça Mesire Alanı’ndaki çalışmaları yakından takip eden Foça Mahalle Muhtarı İlker Can, söz konusu alanın halkın bahçesi olacağını belirterek, "Bu güzel alanı mahallemize kazandıran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman Gürün’e mahalle halkım adına çok teşekkür ederim" dedi.