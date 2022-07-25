Muğla Bodrum'da alt yapı hamlesi

Bodrumtarihinin en büyük altyapı yatırım hamlesini başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebekesi Hattı Yapım işi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin ve Avrupa’nın önemli ve gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’un altyapı sorunu Muğla Büyükşehir Belediyesi ile çözüme kavuşuyor.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken ve Bodrum’un kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



2020 yılının Şubat ayında temeli atılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 85 bin 691 metre kanalizasyon parsel ve terfi hattı imalatı, 2 bin 81 adet muayene bacası ve 714 adet parsel bacası imalatı ile 19 adet terfi merkezi imalatının yüzde 92’si tamamlandı.

Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağlanan 83 Milyon Euro’luk kredi ile Bodrum ilçesinin en büyük sorunlarından birisi olan kanalizasyon problemi ortadan kaldırılıyor.

Bodrum halkının yüzde 30’unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine yapılan en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken projede ilk etapta güncel döviz kuruna göre 502 Milyon 966 bin 518 TL yatırım ile kanalizasyon çalışması yapılıyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hatlarına kavuşacak