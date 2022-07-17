Muğla Bodrum açıklarında sürüklenen tekneyi KEGM kurtardı

Muğla Bodrum'da Karaada açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu tekne makine arızası dolayısıyla sürüklendi. Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti'ne bağlı can kurtarma botu emniyetle Bodrum Marina'ya yanaştırdı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında 8 metre boyutundaki bir tekne makine arızası dolayısıyla sürüklendi.

Sürüklenen teknenin içinde bulunan 2 kişi bulunduğu öğrenildi.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM)'ne bağlı ekipler, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunu sevk etti.

Tekne, can kurtarma botunca yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1548754885428101121